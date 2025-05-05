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12:41, 5 мая 2025Из жизни

Принц Гарри узнал о подготовке покушения на себя

Принц Гарри заявил, что ему известно о подготовке покушения на себя
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Isabel Infantes / Reuters

В интервью «Би-би-си» принц Гарри заявил, что узнал о подготовке покушения на себя. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Принц Гарри намекнул на теорию заговора, согласно которой смерть его матери, принцессы Дианы, не была случайной. По его словам, есть люди, которые хотели бы повторения этой истории. «Я не стану раскрывать эту информацию в данный момент, но мне известны имена всех людей, который были вовлечены в этот процесс», — добавил он.

По мнению принца, именно из-за готовившегося покушения его лишили охраны. «И они не просто решили лишить меня охраны, — утверждает он. — Они еще и подали сигнал каждому правительству в мире, что нас не следует защищать».

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Ранее сообщалось, что в том же интервью принц Гарри заявил о желании закончить конфликт с королевской семьей. «Нет смысла бороться дальше, жизнь драгоценна», — объяснил он.

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