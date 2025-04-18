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12:08, 18 апреля 2025Из жизни

Следующий британский король лишит титулов принца Гарри и Меган Маркл

Daily Beast: Когда принц Уильям станет королем, он лишит принца Гарри титула
Олег Парамонов
Олег Парамонов
Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Jennifer Gauthier / Reuters

Следующий британский король окончательно лишит титулов принца Гарри и Меган Маркл, если те продолжат использовать обращение «Ваше королевское высочество». Об этом изданию Daily Beast рассказали друзья принца Уильяма.

Хотя после переезда в США Гарри и Меган сохранили право на обращение «Ваше королевское высочество», условия соглашения с королевой Елизаветой II не позволяли использовать его публично. Недавно Меган нарушила запрет, опубликовав в соцсети письмо первого вице-премьера Украины Юлии Свириденко, где ее называют «Ваше высочество».

Приближенные королевской семьи не сомневаются, что Меган сделала это специально. Несмотря на это, король Карл III по-прежнему настроен миролюбиво. «Карл не станет открывать новый фронт в этой гражданской войне из-за одного поста в соцсети, — объяснил Daily Beast один из знакомых монарха. — Вдобавок они же не сами зовут себя вашими высочествами».

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Уильям, как утверждают знающие его люди, настроен более решительно. По словам друзей принца, Гарри и Меган могут спать спокойно лишь до тех пор, пока Уильям вынужден подчиняться воле отца. Когда он займет престол сам, рассчитывать на снисхождение не придется. «Не секрет, что Уильям хотел бы, чтобы с Гарри разобрались более сурово, — сообщил Daily Beast друг Уильяма. — Он считает, что Гарри предал семью, а для Виндзоров хуже преступления нет».

Другой друг добавил: «Если они начнут регулярно использовать обращение Ваше высочество, он отберет у них это право».

Ранее сообщалось, что дети принца Гарри и Меган Маркл также будут лишены возможности называться «Ваше королевское высочество». По словам источника в Букингемском дворце, Карл III объясняет это тем, что так обращаются лишь к работающим членам королевской семьи, а Гарри, Меган и их дети к этой категории не относятся.

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