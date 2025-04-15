Меган Маркл впервые нарушила запрет королевы Великобритании из-за вице-премьера Украины

Меган Маркл нарушила запрет королевы из-за вице-премьера Украины

Меган Маркл опубликовала в соцсети письмо первого вице-премьера и министра экономики Украины Юлии Свириденко, в котором используется обращение «Ваше королевское высочество». Об этом сообщает издание Daily Beast.

Принц Гарри и Меган Маркл не использовали обращение «Ваше королевское высочество» с 2020 года, когда они отказались исполнять обязанности старших членов британской королевской семьи и перебрались в США. Формально им удалось сохранить титул, однако условия соглашения с королевой Елизаветой II не позволяли использовать его публично. Публикация письма Юлии Свириденко — первый случай, когда этот запрет был нарушен.

Пост Меган Маркл вызвал недовольство у приближенных королевской семьи. Друг Карла III в беседе с Daily Beast предположил, что король будет возмущен. Знакомый принца Уильяма сказал корреспонденту издания, что Меган Маркл сознательно использовала письмо Юлии Свириденко, чтобы проверить границы дозволенного. «Только идиот поверит, что она не понимала, что делает», — считает он.

Ранее сообщалось, что дети принца Гарри и Меган Маркл также будут лишены возможности называться «Ваше королевское высочество». По словам источника в Букингемском дворце, Карл III объясняет это тем, что так обращаются лишь к работающим членам королевской семьи, а Гарри, Меган и их дети к этой категории не относятся.