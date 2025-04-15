Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:26, 15 апреля 2025Из жизни

Меган Маркл впервые нарушила запрет королевы Великобритании из-за вице-премьера Украины

Меган Маркл нарушила запрет королевы из-за вице-премьера Украины
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Меган Маркл опубликовала в соцсети письмо первого вице-премьера и министра экономики Украины Юлии Свириденко, в котором используется обращение «Ваше королевское высочество». Об этом сообщает издание Daily Beast.

Принц Гарри и Меган Маркл не использовали обращение «Ваше королевское высочество» с 2020 года, когда они отказались исполнять обязанности старших членов британской королевской семьи и перебрались в США. Формально им удалось сохранить титул, однако условия соглашения с королевой Елизаветой II не позволяли использовать его публично. Публикация письма Юлии Свириденко — первый случай, когда этот запрет был нарушен.

Пост Меган Маркл вызвал недовольство у приближенных королевской семьи. Друг Карла III в беседе с Daily Beast предположил, что король будет возмущен. Знакомый принца Уильяма сказал корреспонденту издания, что Меган Маркл сознательно использовала письмо Юлии Свириденко, чтобы проверить границы дозволенного. «Только идиот поверит, что она не понимала, что делает», — считает он.

Материалы по теме:
Принц Гарри и Меган Маркл впервые заговорили о кризисе в королевской семье Расизм, травля и одиночество: что пара рассказала о проблемах в Букингемском дворце
Принц Гарри и Меган Маркл впервые заговорили о кризисе в королевской семьеРасизм, травля и одиночество: что пара рассказала о проблемах в Букингемском дворце
9 марта 2021
«Вопиющая надменность и высокомерие» Ягодицы принца Гарри, порно Меган Маркл и любовницы Уильяма — главные скандалы королевской семьи
«Вопиющая надменность и высокомерие»Ягодицы принца Гарри, порно Меган Маркл и любовницы Уильяма — главные скандалы королевской семьи
2 января 2021

Ранее сообщалось, что дети принца Гарри и Меган Маркл также будут лишены возможности называться «Ваше королевское высочество». По словам источника в Букингемском дворце, Карл III объясняет это тем, что так обращаются лишь к работающим членам королевской семьи, а Гарри, Меган и их дети к этой категории не относятся.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о побеге бойцов элитной бригады ВСУ из курского монастыря с подземным ходом

    Нарышкин предупредил НАТО о последствиях в случае агрессии против Союзного государства

    В России заявили о пострадавших от «миротворческой деятельности» Трампа вагнеровцах

    В России прокомментировали план Зеленского позвать европейских лидеров в Киев на 9 Мая

    В СКА оценили голевой дебют воспитанника в НХЛ

    Более 10 машин полностью сгорели на парковке в российском городе

    Нарышкин отметил желание США понять причины украинского конфликта

    МВД ликвидировало канал незаконной миграции в двух российских городах

    Мужчина ударил сотрудницу службы безопасности в метро Москвы и попал на видео

    Россиянам дали совет по хранению средств

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше