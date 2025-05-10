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18:11, 10 мая 2025Мир

Путин на переговорах процитировал строчку из песни про Красную Армию

Путин на переговорах с То Ламом процитировал строчку из песни про Красную Армию
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Евгений Биятов / Фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом заявил, что Россия и Вьетнам планируют углублять оборонное сотрудничество, и процитировал строчку из песни про Красную Армию. Об этом сообщает ТАСС.

«Имею в виду слова известной у нас песни: "От тайги до британских морей Красная армия всех сильней"», — заявил глава государства.

По его словам, стороны исходят из того, что есть все основания полагать, что все планы по этому направлению будут реализованы.

Переговоры Путина с То Ламом в Кремле продлились около трех часов. Переговоры прошли в широком и узком составах, по итогам был подписан целый ряд двусторонних документов. Также Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма до 2030 года.

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