Пьяный россиянин переехал мужчину на машине и порезал пять человек

Shot: Пьяный мужчина переехал человека на машине и порезал 5 человек на Сахалине

Пьяный россиянин переехал мужчину на автомобиле и порезал пять человек ножом на Сахалине. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

22-летний подозреваемый ранил минимум пять человек у магазина, затем сел в машину, сбил 34-летнего прохожего насмерть и оставил автомобиль на его теле. После этого он продолжил угрожать людям ножом. В итоге мужчина сбежал с места преступления, однако вскоре его задержали.

Против россиянина возбуждено уголовное дело за убийство. Местная прокуратура взяла дело на особый контроль. По предварительным данным, мужчина был пьян или находился под запрещенными веществами.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя в Дагестане, который попытался скрыться с места аварии и прокатил полицейского на капоте своего автомобиля.