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04:30, 10 мая 2025Россия

Россия закроет небо над запускающим ракеты типа «Орешник» полигоном

РФ закроет небо над полигоном «Капустин Яр», запускающего ракеты типа «Орешник»
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Россия закроет воздушное пространство над полигоном «Капустин Яр», с которого производят запуск ракет типа «Орешник». Об этом сообщает издание «Страна» в Telegram-канале, ссылаясь на уведомление NOTAM (тип QRTCA) от Ростовского FIR.

По их данным, с 6:00 12 мая до 4:00 13 мая по UTC РФ временно закроет небо над частью Волгоградской и Саратовской областей, которая охватывает полигон.

Уточняется, что ограничения будут действовать от земли и до неограниченной высоты, что привычно для испытаний баллистических ракет.

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