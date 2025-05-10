Россия закроет небо над запускающим ракеты типа «Орешник» полигоном

РФ закроет небо над полигоном «Капустин Яр», запускающего ракеты типа «Орешник»

Россия закроет воздушное пространство над полигоном «Капустин Яр», с которого производят запуск ракет типа «Орешник». Об этом сообщает издание «Страна» в Telegram-канале, ссылаясь на уведомление NOTAM (тип QRTCA) от Ростовского FIR.

По их данным, с 6:00 12 мая до 4:00 13 мая по UTC РФ временно закроет небо над частью Волгоградской и Саратовской областей, которая охватывает полигон.

Уточняется, что ограничения будут действовать от земли и до неограниченной высоты, что привычно для испытаний баллистических ракет.