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07:00, 10 мая 2025РоссияЭксклюзив

Россиянам рассказали о курсе рубля в мае

Экономист Паулаускас: Рубль может ослабеть по отношению к доллару, евро и юаню
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Рост спроса на валюту в мае из-за подготовки к отпускному сезону может привести к умеренному ослаблению рубля, предупредил экономист, член Экспертного совета при комитете Государственной Думы по финансовому рынку Станислав Паулаускас. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт рассказал, что курс рубля в апреле укрепился против доллара и юаня на фоне улучшения торгового баланса, но ослаб против евро. Паулаускас уточнил, что на конец месяца рубль держался около 82–83 за доллар, однако впереди его ждет ослабление.

«По валютному рынку прогноз на май таков: рубль может ослабеть до 85–86 за доллар, до 92–94 за евро и до 11,2–11,5 за юань. Основными факторами движения будут рост спроса на валюту для поездок за границу и стабилизация экспорта», — рассказал экономист.

Ранее сообщалось, что в период с 12 мая по 5 июня суточные продажи валюты Банка России сократятся с 10,46 миллиарда рублей в день до 6,5 миллиарда. Изменение связано с фактическим размером нефтегазовых доходов за апрель и ожиданиями от них в мае.

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