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16:02, 10 мая 2025Мир

Рубио объявил о переговорах Индии и Пакистана на нейтральной территории

Рубио: Индия и Пакистан договорились начать переговоры на нейтральной территории
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Индия и Пакистан договорились начать переговоры на нейтральной территории. Об этом объявил госсекретарь США Марко Рубио на странице в соцсети X.

«Я рад сообщить, что правительства Индии и Пакистана договорились о немедленном прекращении огня и начале переговоров по широкому кругу вопросов на нейтральной территории», — рассказал дипломат.

По его словам, вместе с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом они провели встречи с ключевыми представителями Индии и Пакистана, в том числе премьер-министров двух стран Нарендры Моди и Шахбаза Шарифа.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что убедил Индию и Пакистан согласиться на прекращение огня. Глава Белого дома уточнил, что стороны согласились сложить оружие после переговоров с США, которые прошли в ночь на 10 мая.

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