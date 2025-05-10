Рубио объявил о переговорах Индии и Пакистана на нейтральной территории

Рубио: Индия и Пакистан договорились начать переговоры на нейтральной территории

Индия и Пакистан договорились начать переговоры на нейтральной территории. Об этом объявил госсекретарь США Марко Рубио на странице в соцсети X.

«Я рад сообщить, что правительства Индии и Пакистана договорились о немедленном прекращении огня и начале переговоров по широкому кругу вопросов на нейтральной территории», — рассказал дипломат.

По его словам, вместе с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом они провели встречи с ключевыми представителями Индии и Пакистана, в том числе премьер-министров двух стран Нарендры Моди и Шахбаза Шарифа.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что убедил Индию и Пакистан согласиться на прекращение огня. Глава Белого дома уточнил, что стороны согласились сложить оружие после переговоров с США, которые прошли в ночь на 10 мая.