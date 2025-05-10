Трамп заявил о готовности Индии и Пакистана к перемирию

Дональд Трамп сообщил, что убедил Индию и Пакистан немедленно прекратить огонь

Президент США Дональд Трамп сообщил, что убедил Индию и Пакистан согласиться на прекращение огня. Его слова приводит «Би-би-си».

Глава государства уточнил, что стороны согласились сложить оружие после переговоров с США, которые прошли в ночь на субботу, 10 мая.

«После долгих ночных переговоров США, Индии и Пакистана я могу сообщить, что стороны договорились о полном и незамедлительном прекращении огня», — заявил Трамп.

Сообщается, что информацию также подтвердил вице-премьер и глава МИД Пакистана Исхак Дар.

Ранее стало известно, что Пакистан начал крупномасштабную военную операцию «Баньян уль Марсус» («Прочная стена») против Индии. В службе безопасности страны заявили, что это стало прямым ответом «на продолжительные провокации» Нью-Дели.