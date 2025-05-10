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06:02, 10 мая 2025Культура

Скандальный рэпера обнаружили мертвым в Германии

В Германии скандального 43-летнего рэпера Xatar обнаружили мертвым
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

На 44-м году жизни ушел из жизни скандальный немецкий рэпер иранского происхождения, выступавший под именем Xatar. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что точное место смерти не установлено — тело музыканта было найдено либо в Кёльне, либо в Берлине. Причина кончины исполнителя на текущий момент неизвестна. Расследование начала прокуратура.

4 апреля стало известно, что рэпер Паша Техник (настоящая фамилия — Ивлев) умер в больнице Таиланда. Его отключили от аппарата жизнеобеспечения. В конце марта музыканта госпитализировали и ввели в кому после тяжелого отравления.

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