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07:21, 10 мая 2025Мир

Трамп пожаловался на потерю сна из-за мыслей об Украине

WSJ: Трампу не дает спать по ночам разочарование из-за конфликта РФ и Украины
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент США Дональд Трамп жалуется на потерю сна по ночам из-за того, что испытывает все более сильное разочерование в связи с неудачами в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Он описал окончание конфликта России в Украине как растущее разочарование, которое не дает ему спать по ночам», — цитирует издание заявление американского лидера, которое он сделал во время встречи с ведущими спонсорами в штате Флорида.

Некоторые американские должностные лица также высказались о том, что президент Соединенных Штатов будет считать свою миссию выполненной, только если ему удастся устроить прямые переговоры между Москвой и Киевом. Дальнейшее развитие событий будет зависеть непосредственно от сторон конфликта, а Вашингтон сможет уделить внимание другим приоритетным задачам.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва благодарна Трампу за мирные усилия по Украине. Он также сообщил, что РФ будет приветствовать участие в этом любых стран.

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