В Кремле поблагодарили Трампа за мирные усилия по Украине

Песков: РФ благодарна Трампу за усилия по украинскому урегулированию

Россия благодарна руководству США за усилия по украинскому урегулированию. Москва будет приветствовать участие в этом любых стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Так представитель Кремля прокомментировал публикации о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может попросить Турцию и Китай содействовать мирным переговорам по Украине.

«Это надо ждать, когда он попросит, какая будет реакция этих стран, мы же не знаем», — отметил Песков. Россия признательна США, Дональду Трампу за все усилия для того, чтобы вывести процесс урегулирования в политико-дипломатическое русло, добавил он.

Ранее Дональд Трамп призвал Украину и Россию к перемирию. По его словам, «в идеале» нужно добиться прекращения огня на 30 дней, которое в дальнейшем должно вылиться в мирное соглашение.

До этого политик допустил возможность, что может попросить власти Китая помочь урегулировать конфликт на Украине. Так, он выразил уверенность в том, что сможет добиться существенного прогресса в разрешении этого конфликта.