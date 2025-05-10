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03:23, 10 мая 2025Россия

Церемония развода караулов в Кремле отменена

Церемония развода караулов в Кремле не состоится 10 мая
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Церемония развода караулов на Соборной площади Кремля не состоится 10 мая. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы охраны (ФСО) России.

«Десятого мая 2025 года церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России на Соборной площади Московского Кремля проводиться не будет», — сообщили в ФСО.

Ранее сообщалось, что в Ново-Огарево сотрудники ФСО России задержали 30-летнюю гражданку США Алексу Рей. Ее поймали рядом с государственной резиденцией президента России Владимира Путина несколько недель назад. Причину своего появления возле резиденции российского лидера она объяснить не смогла.

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