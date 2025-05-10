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08:29, 10 мая 2025Мир

У Си Цзиньпина заподозрили тяжелую болезнь

«КУ»: Наклон головы Си Цзиньпина влево может быть последствием инсульта
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Поведение председателя КНР Ст Цзиньпина, запечатленное на нескольких видео, дало повод заподозрить у него тяжелую болезнь. Речь идет о том, что китайский лидер время от времени непроизвольно наклоняет голову влево, что может быть связано с последствиями инсульта, сообщает Telegram-канал «Китайская угроза» («КУ»).

«Если инсульт повреждает двигательную кору головного мозга или ткань, называемую базальными ганглиями в мозге человека, это вызывает повышенное напряжение мышц шеи с одной стороны, например, трапециевидной мышцы или грудино-ключично-сосцевидной мышцы», — уточняется в сообщении.

В связи с такими изменениями, из-за которых возрастает напряжение, голова может непроизвольно клониться в другую сторону.

Ранее китайский лидер Си Цзиньпин присутствовал на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве, он был на трибуне рядом с президентом России Владимиром Путиным. Издание L'AntiDiplomatico отметило, что участие почетного караула Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в параде стало свидетельством укрепления связей между РФ и КНР.

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