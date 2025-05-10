Ученые заявили о риске затопления крупнейших городов США

Ученые заявили об угрозе затопления 28 городов США из-за добычи грунтовых вод

Ученые сообщили, что 28 крупнейших городов Соединенных Штатов Америки могут уйти под воду. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте Nature.com.

Согласно данным экспертов, десятки самых густонаселенных городов страны медленно погружаются под воду из-за продолжающейся добычи грунтовых вод. Известно, что в районах, где зафиксировано наиболее активное затопление, проживают более 34 миллионов человек.

Самый быстро тонущий город США — Хьюстон. По информации ученых, почти половина его территории погружается в воду примерно на 0,2 дюйма в год, но в некоторых местах темпы достигают 2 дюймов. Даллас и Форт-Уэрт затапливаются примерно на 0,16 дюйма в год. В исследовании также фигурируют нью-йоркский аэропорт Ла-Гуардиа, некоторые районы Лас-Вегаса, Вашингтона и Сан-Франциско.

В ряде городов, таких как Денвер, Оклахома-Сити и Нашвилл, наблюдается умеренное оседание грунта: эти города буквально опускаются примерно на 0,04-0,08 дюйма в год. Причиной также становится извлечение грунтовых вод. Кроме того, например, в Техасе ситуация усугубляется бурением нефтяных и газовых скважин, а также повышением уровня моря.

Ранее стало известно, что ученые предупредили о приближающемся извержении вулкана на территории США. Axial Seamount расположен в 500 километрах от побережья Орегона и на глубине почти 1,5 километра под поверхностью океана. В последний раз он извергался в 2015 году.