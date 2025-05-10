В Киеве назвали «охотой на ведьм» задержание украинца в Будапеште

МИД Украины назвал «охотой на ведьм» задержание украинца в Будапеште

МИД Украины назвал «охотой на ведьм» задержание украинца в Будапеште по подозрению в шпионаже. Об этом заявил представитель ведомства Григорий Тихий, пишет издание «Страна».

По его словам, властям Венгрии давно пора положить конец «бессмысленной антиукраинской истерии».

«Когда заканчиваются доказательства, начинается охота на ведьм», — высказался он.

Ранее стало известно, что псла Венгрии на Украине вызвали в МИД республики, Киев собрался выслать двух венегрских дипломатов. Как уточнил глава МИД Украины Андрей Сибига, Киев своими действиями отвечает на действия Венгрии, «исходя из принципа взаимности и национальных интересов».