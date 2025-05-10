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21:10, 10 мая 2025Бывший СССР

В Киеве назвали «охотой на ведьм» задержание украинца в Будапеште

МИД Украины назвал «охотой на ведьм» задержание украинца в Будапеште
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

МИД Украины назвал «охотой на ведьм» задержание украинца в Будапеште по подозрению в шпионаже. Об этом заявил представитель ведомства Григорий Тихий, пишет издание «Страна».

По его словам, властям Венгрии давно пора положить конец «бессмысленной антиукраинской истерии».

«Когда заканчиваются доказательства, начинается охота на ведьм», — высказался он.

Ранее стало известно, что псла Венгрии на Украине вызвали в МИД республики, Киев собрался выслать двух венегрских дипломатов. Как уточнил глава МИД Украины Андрей Сибига, Киев своими действиями отвечает на действия Венгрии, «исходя из принципа взаимности и национальных интересов».

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