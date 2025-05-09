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23:51, 9 мая 2025Бывший СССР

Украина собралась выслать двух венгерских дипломатов

Сибига: Посла Венгрии на Украине вызвали в МИД, Киев высылает 2 дипломатов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Посла Венгрии на Украине вызвали в МИД республики, Киев собрался выслать двух венегрских дипломатов. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X.

«Дипломаты должны покинуть нашу страну в течение 48 часов. Мы только что вызвали посла Венгрии в МИД, вручили ему соответствующую ноту», — написал министр.

Он подчеркнул, что Украина своими действиями отвечает на действия Венгрии, «исходя из принципа взаимности и национальных интересов».

9 мая Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что впервые в истории страны на Украине была раскрыта шпионская сеть венгерской разведки. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал это заявление пропагандой.

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