Украина собралась выслать двух венгерских дипломатов

Сибига: Посла Венгрии на Украине вызвали в МИД, Киев высылает 2 дипломатов

Посла Венгрии на Украине вызвали в МИД республики, Киев собрался выслать двух венегрских дипломатов. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X.

«Дипломаты должны покинуть нашу страну в течение 48 часов. Мы только что вызвали посла Венгрии в МИД, вручили ему соответствующую ноту», — написал министр.

Он подчеркнул, что Украина своими действиями отвечает на действия Венгрии, «исходя из принципа взаимности и национальных интересов».

9 мая Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что впервые в истории страны на Украине была раскрыта шпионская сеть венгерской разведки. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал это заявление пропагандой.