СБУ впервые заявила о разоблачении венгерской шпионской сети на Украине

На Украине впервые в истории страны разоблачили шпионскую сеть, якобы организованную военной разведкой Венгрии. Об этом заявила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

Как сообщили представители украинской спецслужбы, завербованными агентами оказались 40-летний бывший военный, начавший сотрудничать с венгерской разведкой в 2021 году и экс-военнослужащая, покинувшая ряды украинской армии в 2025 году.

По данным СБУ, задачей первого агента стал сбор информации в Закарпатской области о том, как местное население и военные отреагируют на ввод миротворческого контингента, в частности венгерских военных, а также какое военное снаряжение можно приобрести на черном рынке региона, как укомплектованы правоохранительные органы и какие военные силы расположены в регионе.

Отмечается, что после сбора данных мужчина встречался со своим куратором на территории Венгрии. После этого в его задачи вошли выявление служебных авто Сил безопасности и обороны в Закарпатье, а также поиск данных о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вторая задержанная, как рассказали силовики, должна была передавать информацию о наличии самолетов и вертолетов в Закарпатской области, а также об оборонных системах воинской части, где она проходила службу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил европейских политиков, которые пытаются блокировать вступление Украины в ЕС, в желании получить лучшее место на трибуне на Красной площади. Отмечается, что политик, вероятно, имел ввиду премьер-министров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо, выступающих против вступления Украины в объединение.