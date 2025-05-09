Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:56, 9 мая 2025Бывший СССР

На Украине заявили о разоблачении первой в истории страны венгерской шпионской сети

СБУ впервые заявила о разоблачении венгерской шпионской сети на Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: State Security Service of Ukraine / Reuters

На Украине впервые в истории страны разоблачили шпионскую сеть, якобы организованную военной разведкой Венгрии. Об этом заявила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

Как сообщили представители украинской спецслужбы, завербованными агентами оказались 40-летний бывший военный, начавший сотрудничать с венгерской разведкой в 2021 году и экс-военнослужащая, покинувшая ряды украинской армии в 2025 году.

По данным СБУ, задачей первого агента стал сбор информации в Закарпатской области о том, как местное население и военные отреагируют на ввод миротворческого контингента, в частности венгерских военных, а также какое военное снаряжение можно приобрести на черном рынке региона, как укомплектованы правоохранительные органы и какие военные силы расположены в регионе.

Отмечается, что после сбора данных мужчина встречался со своим куратором на территории Венгрии. После этого в его задачи вошли выявление служебных авто Сил безопасности и обороны в Закарпатье, а также поиск данных о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вторая задержанная, как рассказали силовики, должна была передавать информацию о наличии самолетов и вертолетов в Закарпатской области, а также об оборонных системах воинской части, где она проходила службу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил европейских политиков, которые пытаются блокировать вступление Украины в ЕС, в желании получить лучшее место на трибуне на Красной площади. Отмечается, что политик, вероятно, имел ввиду премьер-министров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо, выступающих против вступления Украины в объединение.

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На параде Победы впервые представили российские беспилотники

    Валиева посетила парад Победы

    Перед парадом Победы в Москве отключился мобильный интернет

    На Украине заявили о разоблачении первой в истории страны венгерской шпионской сети

    Более 11 тысяч военных приняли участие в параде Победы в Москве

    Раскрыта истинная причина желания Сербии вступить в ЕС

    Индия применила С-400 для отражения атак на границе с Пакистаном

    Путин обратился с речью к военнослужащим и ветеранам

    Бывшая глава МИД Австрии поздравила россиян с Днем Победы

    Белоусов впервые принял парад Победы на Красной площади

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости