Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:31, 9 мая 2025Мир

В Венгрии прокомментировали заявление СБУ о пойманных на Украине шпионах

Сийярто назвал пропагандой сообщение СБУ о пойманных венгерских шпионах
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Сообщения Службы безопасности Украины (СБУ) о пойманных на Украине венгерских шпионах следует воспринимать как пропаганду. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает портал ATV.

«Очевидно, что на Украине часто используется антивенгерская пропаганда, которая во многих случаях не имеет под собой никакой основы. Если мы получим какие-то подробности или официальную информацию, то сможем с этим разобраться, а до тех пор это следует классифицировать как пропаганду, к которой следует относиться с осторожностью», — сказал он.

Дипломат также подчеркнул, что последние три года доказали, что конфликт на Украине также является «пропагандистской войной». Он также призвал всех соблюдать осторожность в отношении подобных новостей.

В пятницу, 9 мая, СБУ заявила, что впервые в истории страны на Украине была раскрыта шпионская сеть венгерской разведки. По данным спецслужбы, на Будапешт работали двое бывших украинских военнослужащих, собиравших информацию в Закарпатской области.

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США оценили парад Победы на Красной площади в Москве. Почему журналисты сочли его провалом Запада?

    В России ответили на установку в Вильнюсе мусорки для гвоздик и советской ностальгии

    Названо число участников акции «Бессмертный полк» в Петербурге

    Бывший советник офиса Зеленского объяснил заявление Путина и Си Цзиньпина

    Посол России в Великобритании Келин назвал беспомощными санкции против России

    В Вильнюсе установили мусорный бак для гвоздик и советской ностальгии

    Путин обратил внимание на походку Фицо

    Москва поднимет тему поставок газа в Европу на переговорах с США

    В Кремле отказались реагировать на инициативу ЕС учредить трибунал против России

    «Бессмертный полк» в Израиле сбросил проукраинского активиста в фонтан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости