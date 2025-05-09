В Венгрии прокомментировали заявление СБУ о пойманных на Украине шпионах

Сийярто назвал пропагандой сообщение СБУ о пойманных венгерских шпионах

Сообщения Службы безопасности Украины (СБУ) о пойманных на Украине венгерских шпионах следует воспринимать как пропаганду. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает портал ATV.

«Очевидно, что на Украине часто используется антивенгерская пропаганда, которая во многих случаях не имеет под собой никакой основы. Если мы получим какие-то подробности или официальную информацию, то сможем с этим разобраться, а до тех пор это следует классифицировать как пропаганду, к которой следует относиться с осторожностью», — сказал он.

Дипломат также подчеркнул, что последние три года доказали, что конфликт на Украине также является «пропагандистской войной». Он также призвал всех соблюдать осторожность в отношении подобных новостей.

В пятницу, 9 мая, СБУ заявила, что впервые в истории страны на Украине была раскрыта шпионская сеть венгерской разведки. По данным спецслужбы, на Будапешт работали двое бывших украинских военнослужащих, собиравших информацию в Закарпатской области.