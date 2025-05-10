Военкоры сообщили о взятии опорников ВСУ в Волчанских Хуторах до перемирия

«РВ»: ВС России взяли штурмом ряд опорников ВСУ в селе Волчанские Хутора

Российские военные ворвались в село Волчанские Хутора в Харьковской области и взяли штурмом ряд опорников Вооруженных сил Украины (ВСУ) до перемирия. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Об этом с опозданием написали украинские ресурсы, геолоцировавшие кадры боев, снятых до начала перемирия», — говорится в посте.

По данным источников, отряд спецназа «Анвар» Вооруженных сил (ВС) РФ активно поддерживал атаки штурмовиков ударами дронов на оптоволокне, уничтожая огневые точки и блиндажи ВСУ.

Ранее стало известно, что ВСУ вновь пытаются взять под контроль Теткино Курской области.