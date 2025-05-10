Российские военные ворвались в село Волчанские Хутора в Харьковской области и взяли штурмом ряд опорников Вооруженных сил Украины (ВСУ) до перемирия. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).
«Об этом с опозданием написали украинские ресурсы, геолоцировавшие кадры боев, снятых до начала перемирия», — говорится в посте.
По данным источников, отряд спецназа «Анвар» Вооруженных сил (ВС) РФ активно поддерживал атаки штурмовиков ударами дронов на оптоволокне, уничтожая огневые точки и блиндажи ВСУ.
Ранее стало известно, что ВСУ вновь пытаются взять под контроль Теткино Курской области.