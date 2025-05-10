Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:31, 10 мая 2025Бывший СССР

Военкоры сообщили о взятии опорников ВСУ в Волчанских Хуторах до перемирия

«РВ»: ВС России взяли штурмом ряд опорников ВСУ в селе Волчанские Хутора
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные ворвались в село Волчанские Хутора в Харьковской области и взяли штурмом ряд опорников Вооруженных сил Украины (ВСУ) до перемирия. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Об этом с опозданием написали украинские ресурсы, геолоцировавшие кадры боев, снятых до начала перемирия», — говорится в посте.

По данным источников, отряд спецназа «Анвар» Вооруженных сил (ВС) РФ активно поддерживал атаки штурмовиков ударами дронов на оптоволокне, уничтожая огневые точки и блиндажи ВСУ.

Ранее стало известно, что ВСУ вновь пытаются взять под контроль Теткино Курской области.

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белоруссии пообещали «разбить хлебало» российскому журналисту за ложь о Лукашенко. Что он сказал и за что извинялся?

    Путин провел встречу с командующим Ливийской национальной армией

    Макрон высказался о возможном размещении западных военных на Украине

    США одобрили передачу Украине артиллерийских ракет большой дальности

    Мерц на прощание обратился к Зеленскому с добрыми словами

    Макрон поцеловал Зеленского в щеку на прощание

    В Китае назвали фантазией идею о подрыве дружбы с Россией

    В Москве посетителей эвакуировали из ТРЦ из-за задымления

    Дрон ударил военного ВСУ по голове, сбил его с ног и попал на видео

    Сотрудники ТЦК на Украине избили бывшего военного

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости