В Индии сообщили о гибели высокопоставленного чиновника при ударах Пакистана

PTI: При ударах Пакистана по Индии погиб высокопоставленный чиновник

В результате удара Вооруженных сил (ВС) Пакистана по территории Индии погиб высокопоставленный чиновник, двое его подчиненных ранены. Об этом сообщило агентство PTI.

Уточняется, что обстрелу подверглись Джимма и индийская часть Кашмира. В результате заместитель комиссара Радж Кумар Тхапа и двое его сотрудников получили тяжелые ранения, их госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, спасти высокопоставленного чиновника не удалось. Состояние других пострадавших оценивается как критическое.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 мая армия Пакистана начала крупномасштабную военную операцию против Индии, которая стала прямым ответом «на продолжительные провокации Индии».