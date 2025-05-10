В Кремле ответили на вопрос об открытости Путина к диалогам с зарубежными лидерами

Песков: Путин открыт для диалога в такой степени, в какой готовы другие лидеры

Президент России Владимир Путин открыт для взаимодействия и диалога с зарубежными лидерами в такой степени, в какой готовы они. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Владимир Путин неоднократно говорил, что он готов к контактам с любыми лидерами. Он открыт для взаимодействия, для диалога с любыми лидерами в такой степени, в которой готовы сами лидеры», — сказал он.

По словам представителя Кремля, Москва слышит из Европы много противоречивых заявлений. Однако он отметил, что они носят скорее более конфронтационный, чем ориентированный на взаимодействие характер.

Ранее новый канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил разговора с Владимиром Путиным в случае прекращения огня в Украине. Он отметил, что готов пойти на любые шаги для прекращения российско-украинского конфликта.