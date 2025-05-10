В Кремле рассказали об ответе Киева на предложение о переговорах

Песков: Киев не ответил на предложение о переговорах без предварительных условий

Киев не ответил на предложение президента России Владимира Путина о начале переговоров по конфликту на Украине без предварительных условий. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в прямом эфире Первого канала.

«Реакции киевского режима на это [предложение Путина] озвучено не было, поэтому и ситуация остается в этом плане противоречивой», — сказал он.

По словам представителя Кремля, Россия уже предлагала начать переговоры без предварительных условий.

Ранее Песков заявил, что Путин делает все возможное для урегулирования конфликта на Украине, однако Киев пытается избежать переговоров. Он также отметил, что для прекращения огня Запад должен остановить поставки оружия Киеву.