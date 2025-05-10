Песков рассказал об усилиях Путина по урегулированию конфликта на Украине

Песков: Путин делает все возможное для урегулирования конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин делает все возможное для урегулирования конфликта на Украине, однако Киев пытается избежать переговоров. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу ABC.

По слова Пескова, для прекращения огня Запад должен остановить поставки оружия Киеву. Пресс-секретаря российского главы подчеркнул, что украинские власти не готовы к немедленному началу переговоров.

Ранее Песков заявил, что временное перемирие должно сопровождаться прекращением поставок вооружений Украине.

О готовности к 30-дневному перемирию ранее рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что длительное прекращение огня на линии фронта будет показателем реального движения к миру между Москвой и Киевом.