Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:10, 10 мая 2025Бывший СССР

Песков рассказал об усилиях Путина по урегулированию конфликта на Украине

Песков: Путин делает все возможное для урегулирования конфликта на Украине
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин делает все возможное для урегулирования конфликта на Украине, однако Киев пытается избежать переговоров. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу ABC.

По слова Пескова, для прекращения огня Запад должен остановить поставки оружия Киеву. Пресс-секретаря российского главы подчеркнул, что украинские власти не готовы к немедленному началу переговоров.

Ранее Песков заявил, что временное перемирие должно сопровождаться прекращением поставок вооружений Украине.

О готовности к 30-дневному перемирию ранее рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что длительное прекращение огня на линии фронта будет показателем реального движения к миру между Москвой и Киевом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нет иного выбора». Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии

    В Раде назвали роковое для Украины решение

    В Кремле понадеялись на большую гибкость и мудрость Киева при посредничестве США

    Медведь растерзал пожарного в лесу Забайкалья

    Песков рассказал об усилиях Путина по урегулированию конфликта на Украине

    В Индии сообщили о гибели высокопоставленного чиновника при ударах Пакистана

    В России назвали условие согласия Москвы на размещение иностранных войск на Украине

    Песков назвал условие для начала перемирия на Украине

    В Пакистане сообщили об успешной кибератаке на инфраструктуру Индии

    Россия закроет небо над запускающим ракеты типа «Орешник» полигоном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости