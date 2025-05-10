Песков назвал условие для начала перемирия на Украине

Песков: Перемирие должно сопровождаться прекращением поставок вооружений Украине

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC заявил, что временное перемирие должно сопровождаться прекращением поставок вооружений Украине.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что соглашение о прекращении огня на Украине может быть достигнуто в ближайшие два дня. Как считает политик, есть «большая вероятность», что прекращение огня будет продлено на 30 дней.

О готовности к 30-дневному перемирию ранее рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что длительное прекращение огня на линии фронта будет показателем реального движения к миру между Москвой и Киевом.