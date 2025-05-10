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17:58, 10 мая 2025Мир

В немецкой психбольнице для преступников вспыхнул бунт

Bild: В ФРГ пациенты устроили бунт в психбольнице для особо опасных преступников
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

В ФРГ несколько пациентов психиатрической клиники для преступников устроили бунт, пишет местное издание Bild.

По информации СМИ, в судебно-психиатрической больнице в общине Бедбург-Хау немецкой федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия преступники забаррикадировались в помещениях клиники и разожгли костер. К месту происшествия стягиваются силы полиции и спецназа.

Всего злоумышленников не менее пяти. По каким статьям они были осуждены или ожидают приговора, не сообщается, но собеседники издания квалифицируют их как особо опасные.

Ранее президент США Дональд Трамп приказал восстановить тюрьму Алькатрас, которая находится на острове в заливе Сан-Франциско. По словам американского лидера, туда будут отправлять самых опасных преступников.

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