Трамп приказал восстановить тюрьму Алькатрас

Трамп приказал восстановить и открыть тюрьму Алькатрас в заливе Сан-Франциско

Президент США Дональд Трамп распорядился восстановить тюрьму Алькатрас, которая находится на острове в заливе Сан-Франциско. По его словам, туда будут отправлять самых опасных преступников. Об этом американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social.

«Сегодня я приказываю ... вновь открыть существенно расширенный и перестроенный Алькатрас, чтобы разместить там самых безжалостных и жестоких преступников Америки», — сообщил Трамп.

По его словам, открытие этой тюрьмы станет символом закона, порядка и справедливости.

Ранее сообщалось, что исследователи острова Алькатрас столкнулись с призраками в заброшенной тюрьме.