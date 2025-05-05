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02:17, 5 мая 2025Мир

Трамп приказал восстановить тюрьму Алькатрас

Трамп приказал восстановить и открыть тюрьму Алькатрас в заливе Сан-Франциско
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Президент США Дональд Трамп распорядился восстановить тюрьму Алькатрас, которая находится на острове в заливе Сан-Франциско. По его словам, туда будут отправлять самых опасных преступников. Об этом американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social.

«Сегодня я приказываю ... вновь открыть существенно расширенный и перестроенный Алькатрас, чтобы разместить там самых безжалостных и жестоких преступников Америки», — сообщил Трамп.

По его словам, открытие этой тюрьмы станет символом закона, порядка и справедливости.

Ранее сообщалось, что исследователи острова Алькатрас столкнулись с призраками в заброшенной тюрьме.

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