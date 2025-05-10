В Пакистане сообщили об успешной кибератаке на инфраструктуру Индии

Geo: Пакистан вывел из строя 70% энергосетей Индии в результате кибератаки

Пакистан провел успешную кибератаку на инфраструктуру Индии, в результате чего из строя были выведены 70 процентов энергосетей. Об этом сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на источник в сфере безопасности.

«По данным источников в сфере безопасности, Пакистан отключил 70 процентов энергосистемы Индии в результате кибератаки», — говорится в сообщении.

Другие подробности произошедшего телеканал не приводит.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 мая армия Пакистана начала крупномасштабную военную операцию против Индии, которая стала прямым ответом «на продолжительные провокации Индии».