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05:31, 10 мая 2025Бывший СССР

В Раде назвали роковое для Украины решение

Дубинский: Отказ от истории привел Украину к потере экономических благ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Вычеркнув себя из победителей Второй Мировой Войны, Украина потеряла экономические и исторические блага. Роковое решение для страны назвал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, Украина решила отказаться от идентичности ради интеграции с Евросоюзом, который депутат назвал «лагерем побежденных».

«Оставили бы гитлеровцы на территории побежденной Украины АЭС и приборостроение, образование и культуру? Нет, конечно. Поэтому отказ от исторических прав автоматически привел к утрате исторических и экономических благ. И это совершенно справедливо - ведь если ты решил стать шароварным неандертальцем - зачем тебе атомная энергетика?» — написал Дубинский.

Ранее Дубинский допустил гражданскую войну и распад Украины после окончания конфликта с Россией. Он указал, что если у Киева не будет внешнего врага, то проблемы найдутся внутри государства.

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