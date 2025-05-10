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17:46, 10 мая 2025Экономика

В Роспотребнадзоре рассказали об открытии пляжей в Анапе

Роспотребнадзор: Открытие пляжей Анапы зависит от скорости их очистки
Мария Черкасова

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Открытие пляжей Анапы в этом сезоне зависит от того, как быстро и эффективно проведут мероприятия по их очистке. Об этом «Интерфаксу» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ситуацию на пляжах Анапы «мониторят буквально каждый день», уточнила она.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в морской воде и песке на территории Анапы и Темрюкского района Краснодарского края продолжают выявлять значительные несоответствия санитарно-гигиеническим нормам. Непригодными для купания оказались 50 пляжей: 141 в Анапе и девять в Темрюкском районе.

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