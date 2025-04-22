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17:02, 22 апреля 2025Экономика

Пляжи в Анапе сочли несоответствующими норме

Роспотребнадзор: 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе непригодны для купания
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В морской воде и песке на территории Анапы и Темрюкского района Краснодарского края продолжают выявлять значительные несоответствия санитарно-гигиеническим нормам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

В настоящее время 150 пляжей: 141 в Анапе и девять в Темрюкском районе признаны непригодными для купания.

Как писала газета «Коммерсантъ» глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о невозможности открытия курортного сезона в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края из-за повторных разливов мазута. В оперштабе Кубани указали, что сезон все же состоится, но с ограничениями. Эти ограничения связаны именно с купанием в море и с пляжами. А питьевая вода, атмосфера и продукты соответствуют нормам.

За выбросами мазута наблюдают на территории протяженностью 325 километров: от мыса Панагия (Темрюкский район) до населенного пункта Архипо-Осиповка (Геленджик). Сейчас нефтепродукты собирают на 19 участках общей протяженностью 109 километров.

В середине декабря прошлого года в Черном море потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Они перевозили 9,2 тысячи тонн мазута. По информации Министерства транспорта России, в море попало примерно 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Последствия устраняются до сих пор. Глава Минприроды Александр Козлов говорил, что загрязненные пляжи в Анапе планируется восстановить к лету 2026 года.

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