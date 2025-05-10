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13:08, 10 мая 2025Мир

В России назвали условие согласия Москвы на размещение иностранных войск на Украине

Быстрицкий: РФ одобрит ввод иностранных войск на Украину при отсутствии угроз
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Россия может допустить размещение иностранных войск на Украине, если это не будет угрожать ее безопасности. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил председатель совета клуба «Валдай», декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий.

Он назвал включение мирных соглашений в большой международный договор о безопасности в Европе оптимальным вариантом для Москвы.

«Без новых контуров глобальной безопасности устойчивых решений быть не может. В других условиях любой военный контингент — фактор риска. О паритете времен холодной войны говорить не приходится», — подчеркнул Быстрицкий.

В апреле издание The Telegraph заявило, что представители Белого дома в частном порядке предложили предоставить военнослужащим Британии и Европы поддержку для мирного урегулирования конфликта на Украине.

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