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05:01, 10 мая 2025МирЭксклюзив

В России назвали условие согласия Москвы на размещение иностранных войск на Украине

Быстрицкий: Россия может согласиться на присутствие иностранных войск на Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Россия может согласиться на присутствие иностранных войск на Украине, если это не будет угрожать ее безопасности. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил председатель совета клуба «Валдай», декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий.

Он подчеркнул, что оптимальным для Москвы сценарием было бы включение мирных соглашений в большой международный договор о безопасности в Европе.

«Без новых контуров глобальной безопасности устойчивых решений быть не может. В других условиях любой военный контингент — фактор риска. О паритете времен холодной войны говорить не приходится. Если вы утверждаете, что России должно быть нанесено поражение, ваши войска не могут считаться ни гарантом, ни арбитром», — отметил Быстрицкий.

В апреле издание The Telegraph сообщило, что США могли предложить «коалиции желающих» разведывательную и логистическую поддержку для обеспечения мирного соглашения по Украине. Как рассказали журналисты, представители Белого дома в частном порядке предложили предоставить британским и европейским военным поддержку для соблюдения мирного соглашения по Украине.

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