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14:26, 10 мая 2025Россия

В России призвали Мерца прекратить поставки оружия Украине

Депутат Госдумы Ивлев призвал Мерца прекратить поставки оружия Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Германия должна прекратить поставки оружия Украине. К этому призвал депутат Государственной Думы от Республики Крым Леонид Ивлев после заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Украина и Россия 10-11 мая могут договориться о 30-дневном прекращении огня, сообщает РИА Новости.

Ивлев заявил, что Мерц пытается внедриться в актуальную международную повестку, но «договариваться ему надо самому с собой». По его словам, пока Берлин не прекратит поставки вооружений на Украину, нельзя говорить о длительном перемирии.

Депутат Госдумы отметил, что Россию пытаются заставить пойти на 30-дневное перемирие, чтобы в это время Украина получила новые партии танков Leopard, бронированных боевых машин Marder, зенитных ракетных систем Patriot.

Ранее 10 мая Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава правительства Польши Дональд Туск прибыли на Украину. Отмечалось, что в Киеве пройдет саммит «коалиции желающих», в ходе которого политики обсудят возможность 30-дневного перемирия.

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