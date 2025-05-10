В российском городе владелица салона красоты замучила жильцов дома

В Ярославле владелица салона красоты в жилом доме замучила соседей

В Ярославле владелица салона красоты в жилом доме на протяжении нескольких лет мучает соседей, сообщает Telegram-канал Baza.

Дом с салоном красоты находится на Большой Октябрьской улице. Салон красоты появился в нем в 2021 году — нежилое помещение в подвале, а потом и квартиру на первом этаже выкупила предпринимательница Екатерина Трапчевская. Жильцы рассказали, что женщина незаконно снесла несущую стену и перекрытия, чтобы сделать салон двухэтажным и огородила часть придомовой территории.

Жители дома пытались договориться с предпринимательницей, однако в ответ она подослала людей, которые включали громкую музыку по ночам, пытаясь так «выкурить» из дома недовольных салоном жильцов.

Жильцы пожаловались, что из-за сноса несущей стены между подвалом и первым этажом дом стал трещать. После неоднократных обращений в суд городская администрация занялась экспертизой, которая не усмотрела в действиях предпринимательницы ничего противозаконного. При этом соседи посмотрели кадры с камер: там видно, что проверяющие провели в салоне пару минут, а потом вышли и, смеясь, произнесли: «Закроем глаза на это дело». Жильцы дома направили жалобу в мэрию.

Ранее житель московского района Кунцево устроил дома незаконную перепланировку, превратив жилье в пентхаус.