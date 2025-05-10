В столице Джамму и Кашмира прогремели взрывы

Почти сразу после перемирия Индии и Пакистана в Сринагаре прогремели взрывы

В столице индийской союзной территории Джамму и Кашмир, Сринагаре, спустя два часа после перемирия между Индией и Пакистаном прогремели взрывы. Об этом проинформировал главный министр региона Омар Абдулла, передает ТАСС.

«Что только что произошло с прекращением огня? Взрывы слышны по всему Сринагару», — написал политик в соцсети Х.

Помимо этого сообщается о появлении в небе над городом Удхампур множества беспилотников. В городе работает ПВО, местные жители остались без электричества.

Ранее в МИД Индии заявили, что страна занимает бескомпромиссную позицию в отношении терроризма. Министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар подчеркнул, государство не свернет со своего пути.