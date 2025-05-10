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16:25, 10 мая 2025Мир

Глава МИД Индии высказался о перемирии с Пакистаном

Джайшанкар: Индия занимает бескомпромиссную позицию в отношении терроризма
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Tomohiro Ohsumi / Pool / Reuters

Индия занимает бескомпромиссную позицию в отношении терроризма. Так о перемирии с Пакистаном высказался глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар в соцсети X.

«Индия последовательно занимает твердую и бескомпромиссную позицию в отношении терроризма во всех его формах и проявлениях. Она будет продолжать это делать», — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что убедил Индию и Пакистан согласиться на прекращение огня. Глава Белого дома уточнил, что стороны согласились сложить оружие после переговоров с США, которые прошли в ночь на 10 мая.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Индия и Пакистан также договорились начать переговоры на нейтральной территории.

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