Глава МИД Индии высказался о перемирии с Пакистаном

Джайшанкар: Индия занимает бескомпромиссную позицию в отношении терроризма

Индия занимает бескомпромиссную позицию в отношении терроризма. Так о перемирии с Пакистаном высказался глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар в соцсети X.

«Индия последовательно занимает твердую и бескомпромиссную позицию в отношении терроризма во всех его формах и проявлениях. Она будет продолжать это делать», — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что убедил Индию и Пакистан согласиться на прекращение огня. Глава Белого дома уточнил, что стороны согласились сложить оружие после переговоров с США, которые прошли в ночь на 10 мая.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Индия и Пакистан также договорились начать переговоры на нейтральной территории.