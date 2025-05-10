Филиппо: Трамп абсолютно прав, что Россию не следовало исключать из G8

Президент США Дональд Трамп абсолютно прав, что Россию не следовало исключать из «Большой восьмерки» (G8). Об этом на своей странице в социальной сети X заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он отметил, что такая позиция полностью противоречит мнениям президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По его словам, они жаждут ненависти и войны.

Ранее Трамп заявил, что решение Запада исключить Россию из «Большой восьмерки» было очень глупым. По его мнению, если бы Россия осталась в составе G8, то сейчас, возможно, не было бы конфликта на Украине.