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20:01, 10 мая 2025Мир

Во Франции поддержали Трампа в вопросе членства России в G8

Филиппо: Трамп абсолютно прав, что Россию не следовало исключать из G8
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Владимир Путин на саммите G8

Владимир Путин на саммите G8. Фото: Matt Dunham / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп абсолютно прав, что Россию не следовало исключать из «Большой восьмерки» (G8). Об этом на своей странице в социальной сети X заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он отметил, что такая позиция полностью противоречит мнениям президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По его словам, они жаждут ненависти и войны.

Ранее Трамп заявил, что решение Запада исключить Россию из «Большой восьмерки» было очень глупым. По его мнению, если бы Россия осталась в составе G8, то сейчас, возможно, не было бы конфликта на Украине.

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