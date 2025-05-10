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13:42, 10 мая 2025Экономика

Вулкан на Камчатке выбросил пепел на километры и попал на видео

Карымский вулкан на Камчатке выбросил пепел на 3,5 километра
Мария Черкасова

Карымский вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 3,5 километра, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии.

Шлейф пепла протянулся на 21 километр на юго-восток от вулкана. Отмечается, что активность опасна для местных авиаперевозок. Вулкан расположен в центральной части Восточной вулканической зоны Камчатки, в 115 километрах от города Петропавловск-Камчатский.

Извержение попало на видео. На кадрах широкий столб белого пепла выходит из кратера.

В МЧС жителям и гостям Камчатского края рекомендовали соблюдать правила поведения при пеплопаде в населенных пунктах. Так, при пеплопаде необходимо закрыть двери и окна, постараться без необходимости не выходить на улицу. Если пепел будет проникать в жилище, члены семьи должны надеть респираторы или хлопчатобумажные повязки, пропитанные содовым раствором.

Ранее исследователи, отслеживающие активность подводного вулкана Axial Seamount в Тихом океане, предупредили, что он может извергнуться в любой момент. Морское дно в районе вулкана снова начинает подниматься, что является признаком накопления магмы, отметили исследователи. В последний раз такая деформация наблюдалась перед извержением в 2015 году.

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