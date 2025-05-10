Взбунтовавшиеся в немецкой судебно-психиатрической клинике сдались полиции

Устроившие бунт в психиатрической клинике в ФРГ преступники сдались полиции

Несколько пациентов немецкой психиатрической клиники для преступников, устроившие ранее бунт, в конечном итоге сдались полиции. Об этом сообщила газета Bild.

Как стало известно ранее, в судебно-психиатрической больнице в общине Бедбург-Хау немецкой федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия преступники забаррикадировались в помещениях клиники и разожгли костер.

После этого, увидев присутствие большого количества правоохранительных органов, бунтовщики сдались полиции. Затем сотрудники спецназа обыскали здание.