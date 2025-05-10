Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:11, 10 мая 2025Мир

Взбунтовавшиеся в немецкой судебно-психиатрической клинике сдались полиции

Устроившие бунт в психиатрической клинике в ФРГ преступники сдались полиции

Фото: Fotostand / K. Schmitt / Imago-images.de / Globallookpress.com

Несколько пациентов немецкой психиатрической клиники для преступников, устроившие ранее бунт, в конечном итоге сдались полиции. Об этом сообщила газета Bild.

Как стало известно ранее, в судебно-психиатрической больнице в общине Бедбург-Хау немецкой федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия преступники забаррикадировались в помещениях клиники и разожгли костер.

После этого, увидев присутствие большого количества правоохранительных органов, бунтовщики сдались полиции. Затем сотрудники спецназа обыскали здание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белоруссии пообещали «разбить хлебало» российскому журналисту за ложь о Лукашенко. Что он сказал и за что извинялся?

    Москвичам пообещали снег

    Макрон высказался о прекращении поставок оружия Киеву во время перемирия

    ВСУ потеряли возможность следить за российскими беспилотниками

    Командир ЧВК «Вагнер» рассказал о равнении на воевавших предков

    В МИД России посоветовали США привести в сознание Киев

    Быков высказался о чемпионате мира-2025 по хоккею без россиян

    В российском городе владелица салона красоты замучила жильцов дома

    Взбунтовавшиеся в немецкой судебно-психиатрической клинике сдались полиции

    В Кремле ответили на вопрос о согласии на 30-дневное перемирие на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости