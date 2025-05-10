Коротченко назвал желание Киева пойти на перемирие с РФ пропагандистским шагом

Украина, говоря о своем желании начать месячное перемирие с Россией, на самом деле хочет продолжить конфликт. С таким мнением выступил военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с Ura.ru.

По его словам, с практической точки зрения Украина ориентируется на продолжение боевых действий, а также на осуществление диверсионно-террористических операций. Для этого она использует различные ракетные комплексы и беспилотники, которые предназначены для нанесения ударов по важнейшим объектам российской инфраструктуры. Такие действия, подчеркнул эксперт, — продолжение пропагандистских шагов, направленных на эскалацию информационно-гибридной войны против России при поддержке европейских стран.

Коротченко отметил, что Украина ранее нарушала взятые на себя обязательства. С большой долей вероятности она продолжит это делать и дальше. «Поэтому вот это заявление, я думаю, не более чем политический шаг со стороны Евросоюза и Киева», — рассказал главред издания.

Ранее новый канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил России масштабным ужесточением санкций, если Москва не согласится на 30-дневное перемирие на Украине. По его словам, в этом вопросе действия Европы, США и Великобритании будут скоординированы.