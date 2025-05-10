Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:35, 10 мая 2025Интернет и СМИ

Звезду танцевального шоу госпитализировали

The Mirror: Звезду шоу «Танцы на льду» Брэндина Хэтфилда госпитализировали
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Брэндин Хэтфилд

Брэндин Хэтфилд. Фото: @brendynhatfield

Звезду шоу «Танцы на льду» (Dancing On Ice) и профессионального фигуриста Брэндина Хэтфилда госпитализировали из-за проблем со здоровьем. На это обратило внимание издание The Mirror.

По словам телезвезды, он уже более полутора лет борется с внезапными приступами астмы. Хэтфилд отметил, что уже несколько раз попадал в больницу из-за внезапных приступов удушья, а после выявленных проблем с пазухами носа врачи порекомендовали ему сделать операцию.

«Я рад, что наконец смогу это сделать. В конце все равно все получится, самое главное не сдаваться, не так ли?» — заявил он, говоря о предстоящем хирургическом вмешательстве.

Ранее сообщалось, что известного британского телеведущего Имонна Холмса госпитализировали после падения в ванной. Холмс опубликовал несколько снимков с больничной койки и поблагодарил медиков за оказанную ему помощь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Макрон раскрыл причину прибытия лидеров четырех стран в Киев

    В подъезде дома в Подмосковье взорвалась граната

    Названа сумма переданной через сына взятки экс-замглаве Брянской области

    Звезду танцевального шоу госпитализировали

    Россиянка выиграла этап Кубка мира сразу после окончания дисквалификации за допинг

    Белоусов встретился с министром обороны Киргизии

    Разин захотел признать завещание Шатунова недействительным

    Захарова высмеяла попытку Запада отвлечь внимание от Дня Победы

    Раскрыт план Трампа по признанию Палестины

    Анну Нетребко объявили в розыск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости