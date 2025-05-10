Звезду танцевального шоу госпитализировали

The Mirror: Звезду шоу «Танцы на льду» Брэндина Хэтфилда госпитализировали

Звезду шоу «Танцы на льду» (Dancing On Ice) и профессионального фигуриста Брэндина Хэтфилда госпитализировали из-за проблем со здоровьем. На это обратило внимание издание The Mirror.

По словам телезвезды, он уже более полутора лет борется с внезапными приступами астмы. Хэтфилд отметил, что уже несколько раз попадал в больницу из-за внезапных приступов удушья, а после выявленных проблем с пазухами носа врачи порекомендовали ему сделать операцию.

«Я рад, что наконец смогу это сделать. В конце все равно все получится, самое главное не сдаваться, не так ли?» — заявил он, говоря о предстоящем хирургическом вмешательстве.

Ранее сообщалось, что известного британского телеведущего Имонна Холмса госпитализировали после падения в ванной. Холмс опубликовал несколько снимков с больничной койки и поблагодарил медиков за оказанную ему помощь.