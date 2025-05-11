Британия начала отправлять Украине муляжи танков в стиле IKEA

Британия начала отправлять Украине муляжи танков и средств ПВО в стиле IKEA

Великобритания начала отправлять Украине муляжи систем противовоздушной обороны и танков «в стиле IKEA». Об этом сообщает газета The Times.

Издание сообщает, что таким образом украинские и британские военные хотят заставить российские войска поражать ложные цели. По задумке, Вооруженные силы России будут уничтожать дешевые печатные копии оружия, которые можно собрать на передовой за несколько часов.

«Мы не располагали большим количеством такого оружия, поэтому все, что мы можем сделать, чтобы увеличить его количество на передовой, выгодно для нас», — объяснила командир эскадрильи Королевских ВВС Лоури Симнер.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сказал, что Британия и США усилят военную помощь Украине, если Москва откажется от 30-дневного перемирия. По словам главы британского правительства, если президент России серьезно думает о мире, именно сейчас есть шанс это продемонстрировать.

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