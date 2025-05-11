На Украине заявили о максимально неудачной контратаке ВСУ на Дзержинск

Deep State сообщил о максимально неудачной контратаке ВСУ на Дзержинск

100-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесла значительные потери во время неудачной контратаки в Дзержинске (украинское название — Торецк). Об этом сообщил украинский военный портал Deep State.

«Контратака была максимально неудачной», — написали авторы.

По данным источника, командование украинской армии не обеспечило достаточного артиллерийского прикрытия из-за нехватки боеприпасов. В результате пехота и техника остались без поддержки. Кроме того, на стадии планирования не были просчитаны резервные действия на случай непредвиденных обстоятельств. Это привело к хаосу и невозможности адекватно среагировать на ситуацию.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ во время объявленного президентом России Владимиром Путиным перемирия атаковали Дзержинск Донецкой народной республики (ДНР). Там добавили, что Российская армия реагировала на нарушения зеркально, действуя адекватно складывающейся обстановке.