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16:25, 8 мая 2025Россия

Минобороны России заявило о почти 500 нарушениях ВСУ перемирия за полдня

Минобороны России: Зафиксировано 488 нарушений ВСУ режима прекращения огня
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за полдня почти 500 раз нарушили трехдневное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявили журналистам в Минобороны в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

По данным ведомства, с полуночи 8 мая украинские войска 173 раза обстреляли российские позиции из ствольной артиллерии, танков и минометов, а также 4 — из реактивных систем залпового огня. «Кроме того, осуществлено 300 ударов и сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов. Всего зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что украинские войска дважды попытались прорваться через госграницу в Курской области, а также атаковали Дзержинск Донецкой народной республики (ДНР).

В оборонном ведомстве добавили, что Российская армия соблюдает перемирие и реагирует на нарушения со стороны ВСУ зеркально, действуя адекватно складывающейся обстановке.

Перемирие, объявленное Путиным в честь празднования 80-летия Победы, вступило в силу в полночь 8 мая. Боевые действия остановлены до 11 мая.

ЖЗЛ
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