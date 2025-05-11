Депутат Рады заявил об отсутствии у Европы денег на поддержку Украины

Депутат Рады Дубинский заявил, что у Европы нет денег на поддержку Украины

У Европы кончаются деньги, чтобы поддерживать Украину. На это указывает то, что Еврокомиссия (ЕК) выделила Киеву всего 1,9 миллиарда евро, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. Об этом он написал в Telegram-канале.

Политик пояснил, что Украина за месяц конфликта тратит примерно 3,5 миллиарда евро, из чего следует, что ЕК выделила чуть больше половины от необходимой суммы. При этом 1 миллиард евро должен быть потрачен на производство оружия на Украине.

«Учитывая тот факт, что война используется Евросоюзом для финансирования своих экономик, в первую очередь, это означает, что мощностей там уже нет. Поэтому их пытаются выносить на Украину, но ни объемов, ни качества тут добиться невозможно», — констатировал Дубинский.

Он добавил, что Европа не сможет поддерживать Украину без помощи США.

Ранее Дубинский заявил, что отказ от истории привел Украину к потере экономических благ.