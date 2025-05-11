Экс-глава департамента Минсельхоза использовал поддельные документы

Экс-чиновник Минсельхоза Донских в бегах использовал поддельные документы

Экс-глава департамента административной работы Минсельхоза России Олег Донских, которого 12 лет разыскивали по делу о хищении более двух миллиардов рублей, в бегах использовал поддельные документы. Об этом сообщает РИА Новости.

В документах уточняется, что чиновник обвиняется в совершении девяти преступлений. За них предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Также известно, что для сокрытия личности и избежания уголовного преследования Донских использовал поддельные документы для удостоверения личности. Постоянных источников дохода у него нет.

Экс-чиновника взяли в Истринском районе Московской области 17 июня 2024 года.

С 2009 по 2012 год Донских занимал пост начальника департамента по административной работе и внешним связям Минсельхоза России. В февраля 2012 года он взял внеплановый отпуск, а после уволился по собственному желанию.

7 апреля 2012 года Донских объявили в международный розыск. По версии следствия, вместе с сообщниками он похитил средства из «Росагролизинга» и Россельхозбанка, выделенные на строительство спиртзавода, элеватора и молочной фермы. Соучастники хищения уже осуждены на сроки от 9 до 11,5 года лишения свободы.