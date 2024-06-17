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09:50, 17 июня 2024Силовые структуры

В МВД раскрыли подробности поимки скрывавшегося 12 лет бывшего чиновника Минсельхоза

Волк: скрывавшийся 12 лет экс-чиновник Минсельхоза задержан в Подмосковье

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ задержали бывшего начальника департамента по административной работе Минсельхоза России Олега Донских, находившегося 12 лет в розыске по уголовному делу о хищении двух миллиардов рублей из «Росагролизинга» и Россельхозбанка в период с 2007 по 2011 год. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Его взяли в Истринском районе Московской области. С ним сейчас работают следователи. Соучастники хищения уже осуждены на сроки от 9 до 11,5 года лишения свободы.

Донских назывался одним из приближенных бывшего министра сельского хозяйства РФ Елены Скрынник. Ее допрашивали в 2013 году в связи с делом о хищениях в «Росагролизинге», где она работала до перехода в Минсельхоз.

Донских успел скрыться от следствия и был объявлен в международный розыск. По данным следствия, экс-чиновник с сообщниками похитили средства, выданные на строительство спиртзавода, элеватора и молочной фермы.

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      Любовь Ширижик
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