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12:44, 17 июня 2024Силовые структуры

Продлен арест пойманного после 12 лет розыска бывшего чиновника Минсельхоза

Суд продлил арест до 15 сентября экс-чиновника Минсельхоза Донских
Начало событий в новости В МВД раскрыли подробности поимки скрывавшегося 12 лет бывшего чиновника Минсельхоза
Олег Донских

Олег Донских. Кадр: ФСБ России / РБК

В Липецкой области суд продлил срок ареста до 15 сентября бывшему чиновнику Минсельхоза Олегу Донских, задержанному ФСБ после 12 лет розыска по уголовному делу о хищении двух миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Арестованный помещен в СИЗО Липецка. Санкция на его заключение под стражу была выдана заочно еще 17 мая Советским судом Липецка.

Донских, занимавший пост начальника департамента по административной работе Минсельхоза России, разыскивался несколько лет в связи с расследованием хищений средств из «Росагролизинга» и Россельхозбанка в период с 2007 по 2011 год. Экс-чиновника взяли в Истринском районе Московской области.

Донских называли одним из приближенных бывшего министра сельского хозяйства РФ Елены Скрынник. Ее допрашивали в 2013 году в связи с делом о хищениях в «Росагролизинге», где она работала до перехода в Минсельхоз.

Донских скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. По данным следствия, экс-чиновник с сообщниками похитили средства, выданные на строительство спиртзавода, элеватора и молочной фермы. Соучастники хищения уже осуждены на сроки от 9 до 11,5 года лишения свободы.

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      Любовь Ширижик
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