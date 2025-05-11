Депутат ЕП Блага: ЕС поймет, что решить украинский конфликт силой не получится

Решить конфликт на Украине силой не получится, и вскоре Евросоюз (ЕС) это поймет. Таким мнением поделился депутат Европарламента (ЕП) от Словакии Любош Блага в беседе с ТАСС.

«Я думаю, что да, спустя еще несколько месяцев таких громких речей, русофобии и всей этой ненависти европейские лидеры должны ... признать, что этот конфликт не может быть решен на поле боя», — заявил Блага. Он отметил, что необходимо начать переговоры с Россией и прийти к мирному решению, иначе есть риск «потерять все».

Политик также отметил, что у ЕС не хватит ресурсов, чтобы продолжать эскалацию конфликта с Россией на протяжении долгого времени. Депутат ЕП добавил, что Евросоюз не сможет и дальше поддерживать конфликт, если США прекратят помощь.

Ранее Блага заявил, что Россию нельзя победить, хотя Запад постоянно развязывает войны.